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Kargı'da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonetin bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

05.08.2019 14:39 Kargı'da trafik kazası: 3 yaralı
Çorum'un Kargı ilçesinde kamyonetin bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu üzerinde bulunan Beygircioğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde bulunan T.A. yönetimindeki 59 DE 118 plakalı kamyonet, Beygircioğlu Kavşağı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yöne seyir halinde olan 34 LV 9624 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan T.A., S.A. ve N.A yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Çorum, Kargı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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