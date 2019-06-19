19.06.2019 19:26
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kargı'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kargı

Çorum'un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Çorum'un Kargı ilçesinde 80 yaşındaki yaşlı bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay Kargı ilçesine bağlı Günyazı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Günyazı Köyü'nde ikamet eden 80 yaşındaki Cevriye M.'ye yemek götürmek için evine giden kızı S.D. eve geldiğinde annesi Cevriye M.'yi yerde yatar vaziyette buldu. Olayın 112 Acil Servis ve Jandarmaya haber verilmesi üzerine eve gelen Jandarma ve sağlık ekipleri Cevriye M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cevriye M.'nin cenazesi otopsi için Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Çorum, Kargı, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:01 FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
20:57 Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 14 ölü, 15 yaralı
20:46 Tarlada ele geçirilen 233 kök Hint keneviriyle ilgili 1 kişi tutuklandı
20:44 Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis ile aranan şahıs yakalandı
20:43 Fethiye'de 114 kaçak göçmen yakalandı
20:35 Bursa'da tıra ardadan belediye otobüsü çarptı: 1 yaralı
20:32 Meksika'da helikopteri güvenlik görevlileri ateş ederek düşürdü iddiası