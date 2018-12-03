Kargı'lı Öğrenciler Çek ve Romanya'ya Gidecek

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:52

Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunduğu "Okul Öncesinde Günlük Eğitim Planları Hazırlama ve Uygulama Stajı" başlıklı proje teklifi ile uygunluk kriterlerini karşılayarak 27 bin 947 euro hibe desteği almaya hak kazandı.Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamladı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na sunulan 2143 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirildi. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 518 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazanırken, 218 proje teklifi yedek olarak belirlendi.Kabul edilen 518 proje arasına girmeyi başaran Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çorum'dan hibe desteği almaya hak kazanan iki okuldan birisi olarak 27 bin 947 euro hibe desteği alacak. Proje kapsamında 8 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen Romanya'ya, 8 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen ise Çek Cumhuriyeti'ne gidecek."Erasmus okulumuz ve öğrencilerimiz için bir fırsat"Çorum'da iki okulun hibe almaya hak kazandığını belirten Okul müdürü Burhan İncekara, "Erasmus, okulumuz ve öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Öğrencilerimiz Romanya ve Çek Cumhuriyeti'ne giderek, hayatlarına bir yenilik daha ekleyecekler. Bu program ile erken okul terkinde azalma olacak, Avrupa vatandaşlık bilinci gelişecek, öğrencilerimizin istihdam edilebilirliği artacak. Gidecekleri arkadaşları ile yapacakları ortak çalışmalar sayesinde ekip çalışması ve takım ruhu gibi olgulara sahip olacaklardır. Okulumuzun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında öğrenim görmekte olan 9.10.11. ve 12. sınıf öğrencileri katılımcı grubumuzu oluşturacaktır. 31 Mart 2019 - 13 Nisan 2019 tarihleri arasında 1. Grup staj uygulaması için Romanya'ya, 3 Mart 2019 - 16 Mart 2019 2. Grup staj uygulaması için Çek Cumhuriyetine 8 öğrenci, 1 refakatçi öğretmen gidecektir. Proje bütçesi 27.947 Avrodur" dedi."Proje öğrencilerimize mesleki anlamda çok şey katacak'"Okul müdür yardımcısı ve çocuk gelişimi öğretmeni Hasibe Kahraman'da, "Bu projemiz ile öğrencilerimiz yenilikçi ve modern erken çocukluk eğitimine uygun, yıllık ve günlük plan hazırlama ve bunları uygulamaya dökme becerisi kazanacaklar. Staja giden öğrencilerimize okulda iki yıldan beri bir anket uyguluyoruz. Bu anketin içeriği daha çok çocukların günlük eğitim akışında hangi etkinlikler de daha çok zorlandıkları ve yaptıkları günlük planı uygularken yaşadıkları sıkıntıları ele alan bir ankettir. Biz Proje kilit ekibi olarak bu anket sonuçlarını incelediğimizde sıkıntıların günlük yapılan etkinliklerde zorlanmalarının yanında; günlük eğitim akışların bütününü uygulamak da, etkinlikler arası geçişleri yapmakta, modern ve farklı etkinliklerden çok sürekli bilinen aynı etkinliklerin üzerinde durmakta zorlandıkları görülmüştür. Biz bu projeyi öğrencilerimizin farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarındaki modern uygulamaları, etkinlikleri yerlerinde görsünler, etkinliklerin tümünü uygulamada daha iyi kullanabilsinler, materyal hazırlama da daha modern olabilsinler, farklı uygulamaları görerek ülkelerine döndüklerinde analizlerini yapıp senteze dönüştürebilsinler, yeni modern uygulamaları ülkemize transfer edebilsinler diye bu projemizi gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunularak, katılımcıların proje ile ilgili sorularına yetkililer tarafından cevap verildi. - ÇORUM