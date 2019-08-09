Kargı'ya 8 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 79 ilde, toplam 92 branştan atamaları yapılan öğretmenlerden 8 öğretmende Kargı'da görev yapacak.



Yapılan atama ile Kargı'da, Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kimya, İngilizce, Beden Eğitimi, Cumhuriyet YBO'ya Beden Eğitimi ve Rehberlik, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu'na İngilizce, Atatürk Orta Okulu'na Fen Bilimleri öğretmeni ataması gerçekleştirildi.



Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç yapılan atamaları paylaşarak, "İlçemiz eğitim camiasına katılmak üzere yeni atanan öğretmenlerimiz; ilçemize,ülkemize,kendilerine hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA