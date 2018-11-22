Kargıcak Plajı 5,5 Milyon Liraya Kiralık

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde bulunan, Antalya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede ve Antalya- Kemer karayolu üzerindeki Kargıcak 1 Plajı ile bulunduğu koy, alanı 29 yıllığına kiralayan firma tarafından, geriye kalan 19 yıllık haklarıyla birlikte kiraya verilecek.

BELDİBİ'NDE KİRALIK KOY

Koy ve plajla ilgili kiralık ilanı, internet sitelerinde 'Beldibi'nde kiralık koy' başlığıyla yayımlandı. 65 bin metrekare alanda herhangi bir yapı bulunmadığı ancak onaylı projesi olduğu belirtildi. İlanda, 248 metrekare restoran, 36 metrekare büfe-bar, 94 metrekare tuvalet ve soyunma kabini, falezlerde yüzer iskele, 60 metre plaj, çocuk oyun alanı, macera parkı, piknik masaları, otopark, duş ve çeşmeler şeklinde onaylanan proje içeriği yayımlandı. Ayrıca denize 900 metre cephesi olduğu da belirtildi.

19 YILLIĞINA 5,5 MİLYON TL

Plaj ve koya ilişkin fotoğrafların da kullanıldığı ilana göre, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden 29 yıllığına ihaleyle NSMC Turizm firması adına kiralanan alanın yıllık kira bedelinin 185 bin 106 bin TL ve dört taksitle ödendiği gibi bilgiler yer alıyor. Kargıcak 1 Plajı için internet üzerinden kiralık ilanı veren emlak firmasının sahibi Veysel Akın, geriye kalan 19 yıllık tahsis süresi için 5,5 milyon TL talep edildiğini kaydetti.