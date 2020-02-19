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Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te, bir kargo aktarım merkezinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

19.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:17Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
'te, bir kargo aktarım merkezinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat Salı günü Şehitkamil ilçesindeki bir kargo aktarım merkezine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, hassas burunlu dedektör köpeklerin iki sandığa tepki vermesi üzerine sandıklarda arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 sandıkta toplam 11 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigara olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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