Haberler » Güncel » Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber

Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir kargo aktarım merkezinde gümrük kaçağı 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

19.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:54Kargo aktarım merkezinde 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
'te bir kargo aktarım merkezinde gümrük kaçağı 11 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.
Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezinde kaçak sigara bulunduğu ihbarı üzerine ekipler, söz konusu adreste arama yaptı.
İki sandıkta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 11 bin gümrük kaçağı sigara bulundu.
Ekipler, olayın şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
11:16  Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ve 19 Şubat Çarşamba Şampiyonlar Ligi fikstürü
10:13  2020 TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu! TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
10:05  19 Şubat Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
19.02.2020 12:58:06