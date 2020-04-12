Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan kargo kamyonetinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

12.04.2020 00:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:33
Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde kontrolden çıkan kargo kamyonetinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza 21.30 sıralarında Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Duygulu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir K. yönetimindeki 41 VU 400 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet,


kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazası sonucu araç içinde bulunan sürücü Kadir K. ile yanındaki Ersin K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı 01:42: Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde... - Haberler 01:28: Sözcü Aksoy'dan, yardım paketlerindeki 'Ağrı Dağı' ifadesi hakkında açıklama - Haberler 00:54: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (1) - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (2) - Haberler 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti