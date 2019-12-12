Haberler » Güncel » Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi - Haber

Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada izin belgesiz üretilen toplam 173 av tüfeği ele geçirildi.

12.12.2019 23:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:39Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildi

KONYA'nın ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada izin belgesiz üretilen toplam 173 av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir- karayolu Bayındır mevkiinde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada M.Y.'ye ait 101 yarı otomatik av tüfeği, F.M.T.'ye ait 60 pompalı av tüfeği, M.Y.'ye ait 4 av tüfeği, S.Ö.'ye ait 8 yarı otomatik av tüfeği olmak üzere toplam 173 adet izin belgesiz olarak ürelitmiş av tüfeği ile 65 av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine el konulurken, silah sahipleri hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.



Beyşehir, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:41 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Haber
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Haber
00:36 Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Haber
00:30 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Haber
00:29 Demonstration in Algeria as presidential elections take place - Haber
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Haber
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
13.12.2019 00:47:49