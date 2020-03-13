Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.
13.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:33
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan kargo aracının aramaları neticesinde 50 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen toplamda 2 ton 560 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bulunan tütünlere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan kargo aracının aramaları neticesinde 50 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen toplamda 2 ton 560 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Bulunan tütünlere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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