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Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.

13.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:33
Kargo aracında 2 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri doğrultusunda, bir kargo aracında yapılan aramada 2 ton 560 kilogram sarmalık tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda durdurulan kargo aracının aramaları neticesinde 50 şüpheli şahsa ait olduğu belirlenen toplamda 2 ton 560 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bulunan tütünlere el konulurken, şüpheliler hakkında da yasal işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, 3. Sayfa

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