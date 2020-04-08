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Kargo aracında kaçak sigara ve ürünler ele geçirildi

Ağrı'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait araçta, 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

08.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:57
Kargo aracında kaçak sigara ve ürünler ele geçirildi
Ağrı 'da İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda yol kontrol noktasında durdurulan bir kargo şirketine ait araçta, 5 bin paket kaçak sigaranın yanı sıra çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kargo firmaları aracılığı ile Batı illerine kaçak malzeme götürüleceği bilgisine ulaştı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu aracı uygulama noktasında durdurdu. Burada savcılık kararı ile araçta yapılan aramalar sonucunda 5 bin paket kaçak sigara, 300 adet elektronik sigara tütünü, 400 adet faturasız markalı çanta, bin 500 adet faturasız oyuncak ile 290 adet Türkçe ibare olmayan Dermaroller ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, 3. Sayfa
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