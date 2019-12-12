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Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek bulundu

Konya'da yol kontrolünde jandarma tarafından durdurulan kargo aracında izinsiz üretilen 173 adet tüfek ve 65 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.

12.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:46Kargo aracında kaçak üretim 173 tüfek bulundu
'da yol kontrolünde jandarma tarafından durdurulan kargo aracında izinsiz üretilen 173 adet tüfek ve 65 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.

İl Komutanlığı unsurlarınca Beyşehir-Konya Karayolu Bayındır mevkisindeki yol ayrımında yapılan kontrollerde durdurulan bir kargo aracında arama yapıldı. Aramada araçta izin belgesiz üretildiği belirlenen 101 adet yarı otomatik, 61 adet pompalı, 4 adet özel yapım ve 7 adet yarı otomatik olmak üzere toplam 173 adet av tüfeği ile 65 adet av tüfeği dipçiği ele geçirildi.

Tüfekler ve dipçiklere el konulurken malzemelerin sahibi dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - KONYA

Beyşehir, Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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