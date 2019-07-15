15.07.2019 10:24
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Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı

Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi, limana çarpıp yükleme kulesini devirdi. Korku ve paniğin yaşandığı olayda bir kişi yaralandı.

Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Malezya'nın Klang limanından hareket eden 'Soul of Luck' isimli kargo gemisi, Endonezya'nın Semarang şehrindeki Tanjung Emas limanındaki konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak limana çarptı ve yükleme kulesini devirdi. Kazanın ardından liman geçici olarak kapatıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Kaza anı çevredekiler tarafından kayda alındı.

Denizde panik anları! Kargo gemisi limana çarptı
Kaynak: DHA
Semarang, Malezya, Emas, Dünya, Güncel

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