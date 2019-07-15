15.07.2019 10:47
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Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı

Kargo gemisi limana çarptı, yükleme kulesini yıktı

– Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana çarptı.

– Endonezya'da konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkan kargo gemisi limana  çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Malezya'nın Klang limanından hareket eden  'Soul of Luck' isimli kargo gemisi, Endonezya'nın Semarang şehrindeki Tanjung Emas limanındaki konteyner terminaline doğru yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak limana çarptı ve yükleme kulesini devirdi. Kazanın ardından liman geçici olarak kapatıldı. Yetkililerin yaptığı açıklamada bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.


Kaza anı çevredekiler tarafından kayda alındı.


Kaynak: DHA
Semarang, Malezya, Emas, Dünya

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