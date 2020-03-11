Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.
11.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:14
Kahramanmaraş 'ta, İstanbul 'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gönderilen kargoları inceledi.
İncelemeler sonucu 327 kaçak cep telefonu bulundu.
Soruşturma sürüyor.
Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gönderilen kargoları inceledi.
İncelemeler sonucu 327 kaçak cep telefonu bulundu.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı