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Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, İstanbul'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.

11.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:14
Kahramanmaraş 'ta, İstanbul 'dan kargo ile gönderilen gümrük kaçağı 327 cep telefonu ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gönderilen kargoları inceledi.
İncelemeler sonucu 327 kaçak cep telefonu bulundu.
Soruşturma sürüyor. Kargo gönderileri arasında 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel

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