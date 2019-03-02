Kargo ile Gelen Paketten Uyuşturucu Çıktı

Hakkari
'de kargoyla gönderilen bir pakette esrar bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl merkezinde ikamet eden bir kişinin yurt dışından gelen kargosunda yapılan aramada, daralı ağırlığı 36,96 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise bong ve nargile düzeneği olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında hazırlanmış iki düzenek ele geçirilmiş, konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel
Kaynak: AA