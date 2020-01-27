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Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.

27.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:46Kargo ile gönderilen koliden cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
'un ilçesinde kargo ile gönderilen kutu içerisinde bin 200 adet cinsel uyarıcı hap elde edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 'dan kargo ile ilçeye gönderilen bir koli içerisinde cinsel uyarıcı hap gönderildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Kolinin gönderildiği kargo firmasında yapılan aramalarda tüzel bir şirkete ait koli içerisinde yapılan aramalarda bin 200 adet hap ele geçirildi.
tarafından kolinin sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul, Jandarma, Bulancak, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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