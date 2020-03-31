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- Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı

- Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev alıp yandı.

31.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:29
- Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı
BALIKESİR - Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde bir kargo firmasına ait kamyon seyir halindeyken alev alıp yandı.
Bandırma - Çanakkale yolu Mezbaha mevkiinde, M.G. idaresindeki 34 FB 7212 plakalı bir kargo firmasına ait kamyonda seyir halinde iken yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı durdururken, yoldan geçen diğer şoförler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa zamanda olay yerine gelerek yangını söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. - Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Yerel

Haberin Videosu :

- Kargo kamyonu seyir halindeyken alev alıp yandı
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