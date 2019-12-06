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Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı

NUR Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

06.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:04Kargo kapsülü Progress MS 13 uzaya fırlatıldı
NUR Progress MS 13 kargo kapsülü, TSİ 12.34'te 'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı yayınlandı.
Yakıt, su ve diğer malzemeler olmak üzere yaklaşık 2 ton kargo götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 9 Aralık'ta TSİ 13.38'de ulaşması bekleniyor.
ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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