02.07.2019 09:26
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Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

DİYARBAKIR'dan Adana'ya kargoyla gönderilen 99 kolide binlerce havai fişek, volkan, pasta maytabı ve kırmızı meşale ele geçirildi.

DİYARBAKIR'dan Adana 'ya kargoyla gönderilen 99 kolide binlerce havai fişek, volkan, pasta maytabı ve kırmızı meşale ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır 'dan kargoyla Adana'ya çok sayıda havai fişek, volkan, kırmızı meşale ve pasta maytabı gönderileceği bilgisini aldı. 28 Haziran'da Adana'daki 2 kargo şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, bir kişiye 20, diğer kişiyi 79 olmak üzere toplam 99 koli gönderildiğini tespit etti. Kolilerde yapılan aramada 3 bin 776 havai fişek, 12 bin 960 volkan, 9 bin 72 pasta maytabı ve 480 kırmızı meşale ele geçirdi.
Malzemelere el konulurken, ismi açıklanmayan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Adana
Kaynak: DHA
Adana Emniyet Müdürlüğü , Diyarbakır , Adana , Güncel

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