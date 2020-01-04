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Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi

Denizli'de PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri şaşkına çevirdi. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi, göndericinin adresine geri iade edildi.

04.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:21 Kargo paketindeki adres, görevlileri şaşkına çevirdi

'nin ilçesinde PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri şaşkına çevirdi. Alıcı kargosunu oturduğu adresi 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' şeklinde belirtmesi ilçede günün konusu oldu.

Buldan ilçesinde meydana gelen olayda, adeta 'bir adres bu kadar' açık olabilirdi dedirtti. Buldan PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri önce şaşırttı sonra güldürdü.

GÖREVLİLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Ankara Sincan'dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman K.'ya bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler 'adres olarak "Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var" yazısını görünce gözlerine inanamadı.

PAKET İADE EDİLDİ

Yazıyı gören görevliler önce şaşırdı ardından gülmekten kendilerini alıkoyamadı. Hiçbir mahalle, cadde veya sokak isminin olmadığı kargo paketi daha sonra göndericinin adresine geri iade edildi.


Denizli, Buldan, PTT, Yaşam, Güncel

Kaynak: İHA

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