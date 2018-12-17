Kargo Paketinden 80 Bin Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

Narkotik
polisi, Küçükçekmece
'de bulunan bir kargo şirketinden Katar
'a gönderilmek istenen paketin içinden 80 bin adet captagon hapı ele geçirdi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketinden katara uyuşturucu gönderilmek istendiği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, 10 Aralık
günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyonda, Katar'a gönderilmek istenen tahta sandığın içi kısımlarına zulalanmış halde 12 kilo 914 gram ağırlığında 80 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:59