Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kargo şirketine düzenlenen baskında pompalı tüfek ele geçirildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde takibe alınan bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

02.08.2019 10:47 Kargo şirketine düzenlenen baskında pompalı tüfek ele geçirildi
Konya'nın Ilgın ilçesinde takibe alınan bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda, 14 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin ruhsatsız silah ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, bir kargo şirketiyle Ilgın'a ruhsatsız av tüfeği gönderildiği tespit edildi. Polis ekiplerinin iş yerine düzenlediği baskında 14 adet pompalı tabir edilen av tüfeğini ele geçirilirken H.K. (37) gözaltına alındı. H.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya, Ilgın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:32   Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira ceza
12:20   Kaybolan engelli vatandaşı iz köpeği buldu
12:18   Karısının kolunu kırdığı iddia edilen koca gözaltına alındı
12:16   İnegöl'de dehşet veren kaza: 1'i ağır 2 yaralı
12:14   Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
12:12   Hırsızlık için İstanbul'a gelen şebekeye operasyon: 6 gözaltı
12:10   Fırat Nehri'nde kaybolan adamın cesedi 11 gün sonra bulundu