Kargo şubesine çağırttığı eşini öldüren sanığın yargılandığı dava

Bursa
'da, boşanma aşamasında olduğu eşini, teslim alması gereken bir paket bulunduğu yalanıyla çağırttığı kargo şubesinde öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, "yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Canıtez ve taraf avukatları katıldı.
Savunmasını yapan sanık, maktul Aynur Canıtez ile iki yıl öncesine kadar aralarında herhangi bir sorun olmadığını öne sürdü.
Ali Canıtez, şunları söyledi:
"Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin benim hakkımda açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra, eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde eşim, 'Sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Daha sonra eşimin başka biriyle ev tuttuğunu öğrendim. Beni tanıyacağından, masaj salonunda çalışan bir kadına aratarak, 'Kargoda emanetin var, gel al' dedirttim. Kargo şubesine girince ben de arkasından girdim ve onunla konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Ondan sonra kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra Samsun
'a gittim, polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım."
Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın iki çocuğu, babalarından şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Çocuklardan biri, annesinin telefonundaki uygulamadan başka bir erkekle görüştüğünü, sonrasında ise bu kişinin S.D. olduğunu öğrendiklerini anlattı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve maktul Aynur Canıtez ile birlikte olduğu iddia edilen S.D'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Bursa'da 5 Şubat'ta kendisine gönderildiği iddia edilen paketi almak üzere merkez Osmangazi
ilçesindeki bir kargo şubesine giden 46 yaşındaki Aynur Canıtez, kendisinden sonra içeri giren ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ali Canıtez ile tartışmıştı. Tabancayla eşini vurarak öldürdüğü iddia edilen Ali Canıtez olay yerinden kaçmış, Samsun'da devriye görevi yürüten polis ekiplerince 7 Şubat'ta yakalanmasının ardından tutuklanmıştı.
Kaynak: AABursa
, Güncel