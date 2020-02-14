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Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi.

14.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:10Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler
Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta- seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, 'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul, Atlanta, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

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