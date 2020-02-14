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Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, Şişli'den lazer tutularak taciz edildi.

14.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:21
Amerikan kargo şirketine ait Kalitta Air'in Atlanta- seferini yapan Boeing 747-481 tipi kargo uçağı, 'den lazer tutularak taciz edildi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kalitta Air'in Atlanta-İstanbul seferini yapan Boeing 747-481 tipi dev kargo uçağına Şişli'den kimliği belirsiz şahıslar tarafından lazer tutuldu. Uçağın lazerle taciz edilmesi ve uçuş emniyetini tehlikeye düşürmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
(İHA)
Kargo uçağını lazer ile böyle taciz ettiler

İstanbul, Atlanta, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA


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