Kargocuda eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Kargocuda eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiMahkeme Savcısı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

BURSA - Bursa'da kargo bahanesiyle kandırdığı karısını öldüren sanık için cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olay, şubat ayında Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bir kargo firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali C. (51), 31 yıllık eşi Aynur C.'yi bir kargo firmasında silahla öldürdü. Olayın ardından Samsun'da yakalanan Ali C. tutuklandı.Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Ali C.'nin yargılanmasına Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, Eşiyle 363 gündür görüşmediğini dile getirerek, "Kendisini temin ettiğim bir telefonla kargoya davet ettim. Dedikodulara inanmıyordum. Yanında başka kimseler olur diye silahla gittim. Kendisi ile uzun uzun konuştum. Bana, "yeni bir yuva kurdum. Sende yoluna git" deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Pişmanım" dedi.Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı sanık Ali C. hakkında mütalaa verdi. Savcı, sanık Canıtez'in, eşini planlayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.Mahkeme heyeti, sanık avukatının sure talep etmesi üzerine Ali C.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı karar için ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA