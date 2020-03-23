Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı

GAZİANTEP'te, bir kargo şirketinde 99 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla kaçak nargile tütünü gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen kargo şirketinde arama yapan polis, 7 koli içinde 99 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.Kaçak tütüne el koyan polis, kargoyu gönderen ile alıcıyı belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA