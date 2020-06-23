Kargoya verilen paketlerden kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Adana'da kargo firmasına verilen paketlerde gümrük kaçağı 1425 paket sigara ve 172 cep telefonu bulundu.

23.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:16
Adana'da kargo firmasına verilen paketlerde gümrük kaçağı 1425 paket sigara ve 172 cep telefonu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında sevkiyat için araca yüklenen paketler arasında kaçak ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine kargo firmasına giden ekipler, dedektör köpekle araçta arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği paketleri inceleyen ekipler, kaçak 1425 paket kaçak sigaranın yanı sıra 172 cep telefonu ele geçirdi.
Polis, kaçak ürünleri kargoya veren şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kargoya verilen paketlerden kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

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