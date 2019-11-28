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Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli

Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonu ele geçirdiADANA - Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

28.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:49
Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli
polisi 'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonu ele geçirdi
ADANA - Adana polisi Mardin'e kargoyla gönderilmek istenen 90 kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri A.D. isimli şahsın adıyla Mardin'e iki kutu içinde kaçak cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. bu bilgi üzerine kargo şubesine yaptığı baskında A.D. ismiyle gönderilen iki kutuya el koydu. Kutular açıldığında piyasa değeri 50 bin lira olan 90 cep telefonu ele geçirildi.
Cep telefonlarına el koyan polis, A.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kargoyla cep telefonu kaçakçılığına polis engeli

Mardin, Adana, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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