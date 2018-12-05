Kargoyla Gönderilen Paketten 20 Kilo Eroin Çıktı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52

ANTALYA'da bir kargo şubesine gönderilen pakette 20 kilo eroin ele geçirildi. Kargoyu teslim almaya gelen R.Ö., gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmanın ardından Kepez içesi Varsak Mahallesi'nde bir kargo şubesine gönderilen pakette inceleme yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Yaman'ın tepki vermesi üzerine açılan paketten 20 kilo eroin çıktı.Kargo çalışanı gibi davranan polis ekipleri, paketi almaya gelen R.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis, kargoyu gönderdiği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.- Antalya