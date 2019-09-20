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Kargoyla hakkari'ye gönderilen 340 tüfek ele geçirildi

KONYA'da kargo araçlarına yapılan denetimlerde izinsiz olarak üretilmiş ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderilen 340 tüfek ele geçirildi.

20.09.2019 11:04Kargoyla hakkari'ye gönderilen 340 tüfek ele geçirildi
KONYA'da kargo araçlarına yapılan denetimlerde izinsiz olarak üretilmiş ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderilen 340 tüfek ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir- Konya karayolu Bayındır mevkiinde dün saat 19.00 sıralarında kargo araçlarını durdurup, denetim yaptı. Bir kargo aracında yapılan kontrolde A.Ö. tarafından Beyşehir'de izinsiz üretilen 139'u yarı otomatik av tüfeği, 201'i pompalı av tüfeği olmak üzere toplam 340 tüfek ele geçirildi. Tüfeklerin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gönderildiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine ele geçirilen tüfeklere el konuldu. Jandarma, A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.



Şemdinli, Hakkari, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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