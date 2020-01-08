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Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe

Gaziantep'te kargo aktarım merkezlerinde yapılan aramalarda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

08.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:50 Kargoyla kaçak sigara sevkıyatına darbe
'te kargo aktarım merkezlerinde yapılan aramalarda 9 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ve Şahinbey ilçelerinde 2 ayrı kargo şirketinde ve Beydilli Mahallesi'nde bulunan 1 garajda arama yaptı. Yapılan aramalarda kargo paketlerinde 9 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ile garajda 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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