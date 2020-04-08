Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kargoyla kaçakçılık polisin takibinden kaçmadı

Ağrı'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargoyla batıdaki illere götürülmeye çalışılan 5 bin paket kaçak sigara ve 300 elektronik sigara tütünü ile çok sayıda faturasız ürün ele geçirildi.

08.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:02

Ağrı 'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargoyla batıdaki illere götürülmeye çalışılan 5 bin paket kaçak sigara ve 300 elektronik sigara tütünü ile çok sayıda faturasız ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kargo aracıyla batıdaki illere kaçak ürün gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktasında, bir şirkete ait kargo aracını durduran ekipler, savcılıktan alınan arama kararı izninin ardından araçta kontrol yaptı.

Yapılan aramada kargo gönderileri arasında, 5 bin paket kaçak sigara, 300 elektronik sigara tütünü, faturasız markalı 400 çanta, 1500 oyuncak ve Türkçe ibare olmayan, cilt bakımında kullanılan 290 "dermaroller" ele geçirildi.

Kargoyla kaçakçılık polisin takibinden kaçmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Ağrı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kargoyla kaçakçılık polisin takibinden kaçmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: İki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı - Haber 18:45: Sağlık malzemesi satan telefoncuya baskın - Haber 18:45: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Haber 18:44: Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepki - Haber 18:44: Çatak Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin