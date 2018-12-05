Kargoyla Uyuşturucu Ticareti Polise Takıldı

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:48



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:48

Antalya'da kargo ile 20 kilo uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir kargo şirketinin şubesinde arama yaptı. Dedektör köpek "Yaman"ın bir kargo paketine tepki vermesi üzerine açılan pakette 20 kilo eroin ele geçirildi. Kargo çalışanı gibi davranan polis ekipleri, paketi almaya gelen şüpheli R.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ekipleri kargoyu gönderdiği belirlenen şüpheliyi yakalamak içinde çalışma başlattı.Şüpheli R.Ö. ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA