02.07.2019 09:25
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Kargoyla yasa dışı havai fişek sevkiyatına polis operasyonu

Kargoyla yasa dışı havai fişek sevkiyatına polis operasyonu

Adana'da iki kargo şubesinde Diyarbakır'dan izinsiz gönderilen 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Adana 'da iki kargo şubesinde Diyarbakır 'dan izinsiz gönderilen 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kente kargoyla izinsiz çok sayıda havai fişek gönderildiği bilgisine ulaştı.
Havai fişeklerin şehirdeki iki ayrı kargo şubesinde olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları baskınla 99 kolide 3 bin 776 havai fişeğin yanı sıra 12 bin 960 volkan, 480 meşale ve 9 bin 72 maytap ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Diyarbakır , Adana , Güncel

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