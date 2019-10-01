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Karı koca arasında "bulaşık yıkama" kavgası

Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

01.10.2019 16:52Karı koca arasında
Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.
Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında bulaşık yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit H, darbettiği öne sürülen eşi Hacer H'yi Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.
Gözaltına alınan Halit H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karagedik, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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