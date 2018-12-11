Karı Koca Aynı Anda Kalp Ameliyatı Oldu

Artvin'de yaşayan ve 25 yıldır kalp hastası olan 64 yaşındaki Efrettin Zengin bir süre önce rahatsızlanınca eşi Nurata Zengin tarafından tedavisi yapılmak üzere Bursa Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan tetkiklerin Efrettin Zengin'deçoklu damar hastalığı tespit edildi. Eşine tedavisi için eşlik eden 63 yaşındaki Nurata Zengin'de aynı hastanede kontrol olmak istedi. Yapılan Check-up'ın ardından Nurata Zengin'in de kalbinde tıpkı eşi gibi çoklu damar hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine doktorlar, Zengin çiftini aynı anda bypass ameliyatına aldı.Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Zengin çifti mutluluklarını, " 50 yıllık beraberliğimizde hiç ayrılmadık. Kader bizihastalıkta ve ameliyatta da ayırmadı. Yıllarca kalp rahatsızlığı çektik. Birçok doktora gittik ama Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi'nin doktorları sayesinde sağlımıza kavuştuk. Çok teşekkür ederiz" sözleriyle dile getirdiler.

Zengin çiftine yapılan by-pass operasyonu hakkında bilgi veren ve operasyonu gerçekleştiren Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halit Andaç, "Hastalarımız randevulu hasta olarak hastanemize müracaat etti. Yaptığımız muayenelerde her iki hastamızın kalbinde çoklu damar hastalığı tespit edildi. Ve her ikisini de aynı gün, aynı saatte çoklu bypass cerrahisi uyguladık. Şu anda sağlık durumları gayet iyi. Ancak kontrolleri devam edecek" dedi.