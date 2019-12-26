Haberler » Güncel » Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar - Haber

Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar

Giresun'da akarsu kaynakları üzerine kurulmuş olan su değirmenleri mısır ve buğday öğütmeye devam ediyor.

26.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:44 Karı koca bir asırlık geleneği yaşatmaya çalışıyorlar
'da akarsu kaynakları üzerine kurulmuş olan su değirmenleri mısır ve buğday öğütmeye devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyünde bulunan su değirmeni tarihe ve teknolojiye meydan okumaya devam ediyor. Bu değirmenlerden yaklaşık 100 yıldır Gevşek ailesi tarafından işletilen değirmenin bugünlerde son temsilcileri ise Şaban-Durdiye Gevşek çifti. Bölgede kalan tek su değirmeni olduklarını ve değirmenin dedelerinden kendilerine kaldığını belirten Şaban Gevşek (66) "3 kuşaktır değirmencilik yapıyoruz. Yaklaşık yüz yıl belki de daha fazla zaman önce dedem burayı Rumlar'dan satın almış. Aldıktan sonra da dedemden, babama, ondan da bana bu gelenek bu şekilde geldi. Önceleri işimiz daha çok olurdu, ailedeki herkes çalışırdı ancak zamanla azaldı. Şu anda mısır öğütme işin en çok yaptığımız iş, buğday unu da öğütüyoruz. İnsanlar yazın ektikleri mısırları kurutuyorlar daha sonra bize getirip öğütüyorlar ve yemeklerinde afiyetle tüketiyorlar" dedi. - GİRESUN

Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:28   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı - Haber
13:27   Emre Döker'e genç gazeteci desteği - Haber
13:27   Damda erkek cesedi bulundu - Haber
13:27   (Ek bilgi ve görüntülerle) FATİH'TE TURİSTLERE KAPKAÇ DEHŞETİ KAMERADA - Haber
13:26   Çanakkale'de 82 kaçak göçmen yakalandı - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
11:22   Çekilişe sayılı günler kala Antalya'da yılbaşı biletlerinin yüzde 95'i satıldı - Haber
11:14   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Karadeniz'deki tüm yangınlar kontrol altına alındı - Haber
26.12.2019 13:29:49