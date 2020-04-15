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Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular

DÜZCE (İHA) – Düzce'de korona virüsü nedeni ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Pandemi kliniğinde tedavi gören karı koca çift doktorların alkışları ile hastaneden taburcu oldu.

15.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:40
Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de korona virüsü nedeni ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Pandemi kliniğinde tedavi gören karı koca çift doktorların alkışları ile hastaneden taburcu oldu.

Düzce'de, gördüğü korona virüs tedavisinin ardından 5 gün sonra sağlığına kavuşan Ercan ve Neslihan Karabulut çifti, doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Kent merkezinde oturan Ercan Karabulut, 5 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, hastanede tedaviye alındı. 5 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Karabulut çifti, taburcu edildi. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Ercan Karabulut, mutlu olduğunu söyledi. Karabulut, "Allah'a şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. Doktorlarımız sağ olsun. Bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. 5 günlük tedavinin ardından taburcu oluyoruz" diye konuştu.

"Darısı diğer hastalarımızın başına"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi, 3 hastayı şifa ile taburcu ettiklerini belirtti. Temi: "3 hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bu süreçte onlar bu hastalığı atlattılar. Darısı diğer hastalarımızın başına" dedi.

"İlimizin durumu iyi, bu süreci hep beraber atlatacağız"

Düzce Kamu Hastaneleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz, Düzce'nin diğer illere oranla daha iyi bir noktada olduğunu hastaların tedavi planlarının yapılmaya devam ettiğini belirtti. Dr. Yılmaz: "İldeki bütün hastanelerde belli sayılarda hastalar yatıyor. Bu sayıları bakanımız açıklamadığı müddetçe bizde açıklayamıyoruz. Düzce'de ki bütün hastanelerimizde yeterli ve gerekli tedaviler yapılıyor. Evinde de takip edilen hastalarımız var. Hastanın durumuna gerekli tedavi planı sürdürülüyor. Şu an için ilimiz iyi durumda iyi görünüyor. Bu süreci hep beraber başarı ile atlatacağız diye düşünüyorum. Diğer illere göre şu an için iyi görünüyoruz. Ama bunu söylemek için erken. Biz küçük bir il olduğumuz için birazcık daha arkadan geliyoruz. Sayın Valimiz Zülkif Dağlı'nın koordinasyonuyla ilimizde iyi bir mücadele veriliyor. Eğer bu mücadelede halkımızın desteği devam eder, evlerde kalmaya devam edilirse bu süreci bir sıkıntı çıkmadan atlatacağımızı düşünüyorum' dedi.

Öte yandan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Pandemi İzolasyon Merkezi'nden taburcu olan Ercan Karabulut ile eşi Neslihan Karabulut'un yanı sıra 1 kişi daha taburcu olarak evine gönderildi. Böylelikle Düzce'de toplamda 7 hasta korona virüsü yenerek taburcu olmuş oldu. Düzce'de daha önce 4 kişi taburcu olarak evlerine gönderilmişti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Düzce, Güncel
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