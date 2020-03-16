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Karı-koca pet şişeler içindeki uyuşturucu ile yakalandı

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, karı-koca gözaltına alındı.

16.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:09
Karı-koca pet şişeler içindeki uyuşturucu ile yakalandı

BOLU'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada, pet şişeler içinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, karı-koca gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama kapsamında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 500 mililitrelik 25 pet şişe içerisinde 13 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü N.K. (28) ve eşi G.K. (24) gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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