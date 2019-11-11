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Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Malatya'da gece uyumadan sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatın kaybetti.

11.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:34Karı koca sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
'da gece uyumadan sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatın kaybetti.

Malatya'nın ilçesi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Sevim (78) ve Hülya Sevim (49) çiftinden uzun süre alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler, Hülya ve Halil Sevim'in cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken evde yapılan kapsamlı incelemenin ardından cenazeler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Hamidiye, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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