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Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Malatya'da gece uyumadan önce sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.

11.11.2019 20:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:39

'nın Yeşilyurt ilçesinde gece uyumadan önce sobaya kömür atan çift, sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yeşilyurt ilçesi Hamidiye Mahallesinde yaşanan olayda, Halil Sevim ve Hülya Sevim çiftinden uzun süre alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çiftin komşuları ile birlikte dış kapının kilidini kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler Hülya ve Halil Sevim'in cansız bedenleri ile karşılaştı. Olay yerini güvenlik çemberine alan polis ekipleri evde delil çalışması yaptı. Olayın durulmasının ardından eve gelen çiftin yakınları sinir krizleri geçirirken evde yapılan kapsamlı incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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