Haberler » 3. Sayfa » Haber

Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı

Samsun'da karı, koca ve oğullarının mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek yakıldı.

26.09.2019 14:46Karı, koca ve oğullarının mezarları tahrip edilerek yakıldı
Samsun'da karı, koca ve oğullarının mezarları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilerek yakıldı.

Samsun'da yaşayan Kemal Ersun'un 1971 ve 2003 yıllarında hayatını kaybeden anne ve babası ile 2009 yılında vefat eden ağabeyinin mezarlarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. 23 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlkadım ilçesi Asri Mezarlıkta yatan Müzeyyen ve Memduh çiftinin mezarları ile bunlara yaklaşık 500 metre mesafedeki Halil Ersun'un mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Mezar taşları kırılan ve üzerinde ateş yakılan mezarlar tahrip edildi.

"Bu Müslüman işi değil"

Olayın geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldiğini ifade eden Kemal Ersun, "Mezarlık içerisinde bunları gören arkadaşlar var. Mezarın mermerlerini kırmışlar. Üzerinde ateş yakmışlar. Burada hem annem hem babam yatıyor. Yaklaşık 500 metre ileride de ağabeyimin mezarı var. Onu da aynı şekilde tahrip etmişler. Bu konuyu mezarlık yetkileriyle görüştüm. Yaklaşık 1 buçuk ay önce yine aynısı olmuştu. Bu Müslüman işi değil. Bunu yapan kişinin bizle işi varsa bize yapsın, ölülere bir şey yapmasın" dedi. - SAMSUN

Samsun, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:45 Kartal Orhantepe'de bir binada deprem sonrası çatlaklar meydana geldi.
16:44 Karaman'da boş arsada çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü
16:39 Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarparak kaçtı
16:37 Söke'de çatından düşen işçi öldü
16:35 Endonezya'daki depremde bilanço artıyor
16:29 AFAD deprem sonrasında yapılması gerekenleri paylaştı
16:26 Bursa'da uyuşturucu baskını: 3 gözaltı