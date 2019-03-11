Karı Kocaya Silah Kaçakçılığı Operasyonu

İzmir
merkezli soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen karı koca gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 5 ay süren istihbari çalışmalar ve sosyal medya incelemesi sonucunda, İstanbul
'da ikamet eden E.B'nin internet üzerinden ruhsatsız silah satışı yaptığı ve bu silahları kargo şirketi aracılığıyla alıcılara ulaştırdığı, aldığı paraları ise eşi A.B'nin hesabına yatırdığını tespit etti. Aliağa
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında E.B. ile eşi A.B. gözaltına alındı.
Silahları 24 ilde satın alan 56 şahsın adreslerindeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 210 kurusıkı tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği, çeşitli çaplarda mermiler ile birçok silah parçası ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından "silah mühimmat kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanırken eşi A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA