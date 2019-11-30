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Karı-kocayı kaza ayırdı

Düzce D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkisinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkasında yolcu olarak bulunan eşi ise yaralandı.

30.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:00Karı-kocayı kaza ayırdı
D-100 karayolu sapağı mevkisinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkasında yolcu olarak bulunan eşi ise yaralandı.
Kaza, saat D-100 karayolu Çilimli sapağı mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Şaban Atar (57) idaresindeki 81 FF 521 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarparak yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü Şaban Atar ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Zikriye Atar (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. sürücüsü Şaban Atar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
(Ali Yıldız/İHA)

Motosiklet, Çilimli, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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