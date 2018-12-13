Karia Kentlerine, Yön Levhaları Çalışması

Muğla
'nın Dalaman
ilçesindeki Karia antik kentlerinin tanıtılması ve sürdürülebilir alternatif kültür turizmine kazandırılması amacıyla yön levhaları konulması için çalışma başlatıldı.
Karia Derneği yetkilileri, ilçede bulunan antik kentlerin bilinir hale getirilmesi amacıyla yön levha çalışması yürütülmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına başvurdu.
Görevliler ve dernek yetkililerinin yerinde ön tespit işlemi yaptığı güzergahlara yönlendirme levhaları yerleştirileceği bildirildi.
Karia Derneği Başkanı Turan Bulut, yapılacak çalışma ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, doğal, tarihi ve kültürel potansiyele işlerlik kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.
Dalaman'a gelen yerli ve yabancı turistlerle vatandaşların antik kentlere yönlendirilmesinin ve bilgilendirilmesinin önemine işaret eden Bulut, şunları kaydetti:
"Bölge olarak kültür, turizm ve doğal güzellikler anlamında çok önemli değerlere sahibiz. Tarihi kentleri tarif edebilecek yönlendirme levhalarının olmaması bir eksiklikti. Karia kentlerinden Kalynda, Lissai, Krya, Arymaxa ve Lydai antik kentlerinin bilinir hale getirilmesi ve turistler tarafından ziyaret edilerek sürdürülebilir alternatif kültür turizmine kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bölgede ön tespit yaptık. Önümüzdeki günlerde uygun yerlere yönlendirme levhaları yerleştirilecek."
Bulut, Karia kentlerinin Google
haritalarda görülebileceğini de sözlerine ekledi.
13 Aralık 2018 Perşembe 18:08