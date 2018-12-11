Karikatür Sanatçısı Tosun, Kitabını İmzalayacak

Karikatür sanatçısı Yaşar
Tosun, yazdığı " Gölcük
'ten Portreler" kitabını 21 Aralık
'ta imzalayacak. Gölcük Belediyesi
Sanat Galerisi'nde 21 Aralık Cuma günü yapılacak imza günü için hazırlıklar sürüyor.
Tosun, Gölcük'te çizdiği karikatürleri kitap haline getirmek için çok çaba sarf ettiğini belirterek, "İzaydaş kitabı yayınlanması konusunda sponsor oldu. Bu kitapta Gölcük ve Kocaeli
'den portreler var. Çizdiğim karikatürler kalıcı olsun istedim." diye konuştu.
Yaşar,21 Aralık,Gölcük
11 Aralık 2018 Salı 09:57