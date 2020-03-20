"Karikatür" soruşturmasında ifade veren Enver Aysever serbest kaldı

Sosyal medya hesabından yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Enver Aysever, emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Gazeteci-yazar Enver Aysever'in dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı karikatür paylaşımı büyük tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımı yapan Enver Aysever hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.



"Halkın dini değerlerini hedef almadım"



Soruşturma kapsamında emniyette ifadesi alınan Enver Aysever, savcının talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Aysever'in ifadesinde, paylaşımı bizzat kendisinin yaptığını, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğunu, kesinlikle halkın dini değerlerini hedef almadığını söylediği öğrenildi. Dini istismar eden kişileri kastettiğini belirten Aysever, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik paylaşım yaptığını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA