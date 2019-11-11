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Karikatür yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Pişmaniye Festivali'nde "Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat" Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

11.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:47Karikatür yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren Pişmaniye Festivali'nde "Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat" Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmit Belediyesi tarafından 3-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve birçok etkinliğin gerçekleştiği Pişmaniye Festivali'nde "Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat" Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde gerçekleşen törende ödülleri Birim Müdürü Dilek Alp takdim etti.

650 katılımın gerçekleştiği "Ben Çizdim, Sen Pişmaniye Anlat" Karikatür Yarışmasında en romantik karikatür ödülünün sahibi Feyza Nur Kaya, en İzmitçe karikatür ödülünün sahibi Gözde Sungur, en kreatif karikatür ödülünün sahibi Merve Cingöz, en komik karikatür ödülünün sahibi Nilüfer Balcı oldu. Karikatürist Onur Karagöz'ün de katıldığı ödül töreni renkli geçerken dereceye girenler bu tarz etkinliklerin hayal güçlerini arttırdığını belirterek böyle bir imkan verdiği için İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiler. - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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